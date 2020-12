Terremoto Milano, scossa di magnitudo tra 3.8 e 4.3

Scossa di terremoto nella zona di Milano avvertita dalla popolazione: diverse segnalazioni sui social network

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4.0 e 4.3 registrata in provincia di Milano alle 16.59. Epicentro tra Corsico, Trezzano e Cesano Boscone a 30 km di profondità. La conferma arriva dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento sismico è stata avvertito nella città meneghina.

L’hanno avvertito in molti, come segnalano molti utenti sui social network, come Twitter. Diverse persone sul web descrivono la scossa come “molto breve ma intensa“. C’è chi ha raccontato di un forte boato e di lampadari e mobili che hanno tremato e movimento di vetri per pochi secondi.

Terremoto Milano: epicentro, ipocentro e magnitudo