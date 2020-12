Emma Marrone e la proposta indecente di Blind: cosa è accaduto tra loro

Blind fa una proposta indecente ad Emma, sua coach nel talent di X Factor: “Fingiamo una storia insieme?”. La reazione della cantante lascia i fan sbigottiti

Che tra loro due ci fosse grande sintonia, era evidente a molti. Ma la proposta che Blind, terzo classificato ad X Factor 2020, ha fatto ad Emma Marrone, sua coach, ha lasciato i fan di stucco. “Fingiamo di avere una storia?“, le chiede il rapper tramite una telefonata. Emma, sconvolta dall’accaduto, cerca di farlo ragionare, prima di urlargli in faccia il suo reale pensiero.

Il tutto viene documentato da Blind tramite Instagram, ma le cose non stanno esattamente come sembrano.

Blind e Emma, una finta storia d’amore: cosa è davvero accaduto

Quella che appare essere una proposta indecente in piena regola, altro non è che un banale scherzo organizzato da Le Iene. Blind, pseudonimo di Franco Rujan, ha offerto la propria complicità al programma, effettuando una telefonata alquanto divertente alla sua ex coach: nel video postato su Instagram, il rapper le chiede di inscenare una storia d’amore.

Blind, con molta disinvoltura, parla ad Emma di una proposta da parte del suo manager: “Il discografico mi ha parlato della foto che ci siamo scattati la sera della finale… Finiamo in copertina“. Il rapper, che stenta a trattenere le risate, calca poi la mano, asserendo che questo escamotage potrebbe essere per lui un valido mezzo per porsi al centro dell’attenzione.

La Marrone, da donna istintiva e verace quale è, ha immediatamente manifestato tutto il suo disappunto. “Ma ti pare che un discografico dice queste ca***ate?“, urla a Blind, mostrandosi alquanto alterata. La cantante prosegue poi, tirando in ballo la questione dell’età: “Potrei essere tua madre!“.

Lo scherzo, organizzato da Le Iene, andrà in onda questa sera, nel consueto appuntamento di Italia Uno. I telespettatori potranno godersi a pieno la reazione di Emma Marrone, una volta scoperta la montatura.