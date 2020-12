Elodie divano e senza reggiseno, dall’alto esplode tutto, mai vista così – FOTO

Elodie con l’ultimo outfit pubblicato sul profilo social ha certamente turbato le menti dei follower. Il motivo? Un panorama semplicemente mozzafiato.

Elodie negli ultimi anni è riuscita a farsi apprezzare sia per le doti canore – indiscutibili – che per la bellissima presenza scenica: le sue misure da modella la rendono infatti appetibile per i più rinomati brand di moda. Tra questi PUMA, uno dei principali marchi internazionali che propone capi sportivi ma senza rinunciare alla femminilità. Quest’ultimo post condiviso dall’interprete di Guaranà meno di un’ora ne è un chiaro esempio. Adagiata sul divano, Elodie propone una jumpsuit sulle tonalità del rosa/lilla ideale non solo per praticare attività sportiva ma per uscire in quanto è veramente un capo di tendenza. Ovviamente, su di lei l’effetto è magnifico, la sua figura slanciata infatti la aiuta assolutamente. Tuttavia, i più attenti hanno notato un particolare: Elodie appare infatti senza reggiseno, delle morbidezze che sublimano naturalmente la scollatura della tuta sportiva.

Elodie versione gatta, graffiante

Ovviamente la mise sportiva è stata ampiamente gradita dai follower che non si sono risparmiati di certo in commenti di apprezzamento per la cantante romana. Molto garbati e senza cadere in commenti volgari, Elodie è amata e molto apprezzata. Questa carriera parallela di modella/influencer a quella di cantante – sfornando peraltro continui successi – le riesce molto bene elevandosi ad icona di stile. Qualche giorno fa il suo scatto da gatta in cui la stessa si lascia ad un intenso “MIAO…” certamente ha mandato in tilt i follower. L’outfit di lana sulle tonalità del lilla che comprende maglia con larghi bottoni e pantaloncini sopra il ginocchio le stanno un incanto.

Lo sguardo seducente che fuoriesce dagli occhiali da sole fanno impazzire il web, semplicemente magnifica.