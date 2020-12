L’Unione Europea avrebbe già trovato l’accordo per la fornitura del vaccino con le diverse case farmaceutiche. I più costosi saranno Moderna e Pfizer

Sembra ormai vicina la data dell’arrivo del vaccino anti-covid che dovrebbe essere disponibile già da fine dicembre. Ma quanto costerà il vaccino all’Italia? Una domanda che in tanti si pongono e a rivelare il quesito è stata Eva De Bleeker. Il segretario di Stato per il bilancio del Belgio per errore tramite il suo profilo twitter ha pubblicato una tabella contenente il valore dei contratti stipulati dall’Unione Europea con le diverse case farmaceutiche che hanno firmato accordi con l’Ue.

Vaccino in Europa subito dopo Natale. Quante dosi acquisterà l’Italia?

Il vaccino anti-Covid dovrebbe costare all’Unione Europea circa 10 miliardi di euro. L’Italia ne acquisterà circa 202,573 milioni di dosi, il 13,46% dei vaccini che saranno nella disponibilità dell’Europa. Secondo la tabella pubblicata per errore da Eva De Bleeker, il vaccino più economico sarà Oxford/AstraZeneca che costerà 1,78 euro a dose. A seguire Sanofi/Gsk 7,56 euro a dose, per Johnson & Johnson 8,5 dollari a dose, per Curevac sono 10 euro a dose. I vaccini più costosi invece saranno quelli di Pfizer e BioNTech a 12 euro a dose e di Moderna a 18 dollari.

