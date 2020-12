Mara Venier e la rivelazione inaspettata: “E’ lui l’amore della mia vita”

Mara Venier ha spiazzato gli utenti con la sua ultima intervista. “E’ lui l’amore della mia vita”, ha rivelato la conduttrice di Domenica In a Gente

“E’ bellissimo, e ha tante altre qualità“: così Mara Venier descrive l’amore della sua vita. Ma le cose non stanno come sembrano. L’affermata conduttrice, infatti, si riferisce a Giulio, suo primo nipote, che lo scorso 13 dicembre ha festeggiato il traguardo dei diciotto anni. Nonna Mara, che ha di recente parlato del giovane in un’intervista, stravede per lui, e non manca di ricordarglielo. A legarli, un rapporto estremamente speciale, ricco di amore e di grande complicità.

Mara Venier parla del nipote Giulio: “L’amore della mia vita”

“Mi fa effetto vederlo così grande, sta diventando un uomo. Giulio l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta“, racconta Mara Venier in un’intervista, palesando l’affetto speciale che la lega al suo primo nipote. Il ragazzo, da poco diciottenne, è figlio di Elisabetta Ferracini, la primogenita della conduttrice di Domenica In.

Mara, raccontandosi a Gente, ha ammesso di non essere mai stata una nonna “canonica”. Al contrario, quando notava che Giulio trascorreva troppo tempo immerso fra i libri, lo rimproverava, invitandolo ad uscire di casa. “Lui mi guardava e sorrideva. C’è sempre stata grande complicità tra noi due“.

Una complicità pienamente confermata da Giulio, che ha confessato l’importanza della figura della nonna nella sua vita. Il ragazzo, anche lui intervistato da Gente, l’ha descritta come una donna molto presente, nonostante i numerosi impegni televisivi.

“Per lei la famiglia è al primo posto“, ha detto il figlio di Elisabetta Ferracini.

Giulio, tuttavia, non è l’unico nipote di Mara Venier. Ad occupare un posto speciale nel cuore della conduttrice, infatti, c’è anche Claudio, figlio di Paolo Capponi, suo secondogenito. Quest’ultimo, ancora piccolo, è stato descritto dalla Venier come un bambino piuttosto vivace: per lui, nonna Mara è una perfetta compagna di giochi.