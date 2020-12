Miriam Leone “avventura stupenda” con un outfit da impazzire, bellissima

Miriam Leone racconta su Instagram la sua avventura, un’altra esperienza da aggiungere al suo bagaglio lavorativo

“Ultimo giorno, avventure stupende” scrive su Instagram Miriam Leone. L’ex Miss Italia ha appena concluso un nuovo lavoro, un’esperienza bellissima che ha lasciato in lei un ricordo speciale. Un nuovo tassello da aggiungere alla sua vita pubblica, quella iniziata nel 2008 quando venne incoronata reginetta del concorso di bellezza. Sono passati dodici anni da quella vittoria, ma quello per lei fu solo il trampolino di lancio che l’ha catapultata in un mondo meraviglioso.

Miriam Leone: di che avventura parla?

Miriam Leone non si lascia scappare più di tanto riguardo alla sua nuova avventura, ma pubblica solo una foto come storia di Instagram che lascia un po’ di suspense ai fan ansiosi di sapere e curiosi di vederla in tv o sul grande schermo. Si tratta di un film o di un altro tipo di collaborazione?

Ha una faccia stanca ma soddisfatta e felice del lavoro terminato e andato a buon fine, cosa non scontata in questo periodo storico che lascia tutto in bilico. Miriam Leone ha un outfit particolare: camicia rossa a righe, felpa celeste e pantaloni beige. Cosa bollerà in pentola? Intanto i suoi follower impazziscono per lei e aumentano su Instagram a vista d’occhio, hanno superato più di un milione.

Per la Leone le collaborazioni non finiscono mai, ultimamente ha avuto a che fare con il marchio Ferragamo e il suo lavoro l’ha molto soddisfatta. In questo momento supportare il Made in Italy è molto importante e l’ex Miss Italia lo fa con quello che più le piace fare.