Sanremo 2021, annuncio a sorpresa di Fedez nella notte – FOTO

Fedez annuncia il suo ritorno sulla scena musicale attraverso un post su Instagram e lo fa in grande stile.

Il noto rapper milanese, in assoluto uno dei personaggi più seguiti dal pubblico negli ultimi anni, annuncia tramite il suo profilo Instagram un grande ritorno alla musica.

Dopo un anno così difficile e controverso per i cantanti che sono dovuti stare lontani dal palcoscenico e dai live il palco di Sanremo è ora più che mai un obiettivo per molti cantanti.

Uno di questi è Fedez che sicuramente non ha bisogno di visibilità ma di musica sì.

E allora tramite il suo profilo Instagram da 11,4 milioni di followers fa un importante annuncio.

Fedez sul palco dell’Ariston

Il cantante attraverso questo post fa un importante annuncio: “In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie Francesca Michielin, grazie Sanremo. Mi state restituendo la magia della musica dal vivo”, rivelando così di essere uno dei prossimi concorrenti del Festival di Sanremo.

Il marito di Chiara Ferragni ha già collaborato con Francesca Michielin in ‘Cigno nero’ nel 2013 e ‘Magnifico’ nel 2014. Quest’anno sul palco dell’Ariston i due duetteranno nel brano ‘Chiamami per nome’ scritto dal rapper milanese.

Chiara Ferragni sotto al post del marito in coppia con Francesca Michielin commenta ‘Siete stupendi’. Proprio in quei giorni Federico Lucia dovrebbe diventare anche papà per la seconda volta infatti insieme alla più celebre influencer nostrana, aspettano una sorellina per il piccolo Leone.