Stasera la comunicazione dei nomi dei big in gara a Sanremo da parte di Amadeus. Morgan a modo suo avverte il direttore artistico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

C’è trepidazione per l’annuncio dei nomi dei 26 big che parteciperanno al festival di Sanremo 2021. Verranno annunciati questa sera da Amadeus nella puntata di Sanremo Giovani e tra indiscrezioni, spoiler e supposizioni si fa sentire la voce di Morgan, che teme di essere escluso dalla kermesse canora. In questi giorni ha già parlato ma adesso torna a rincarare la dose.

Di certo ancora aleggia nell’aria la scena dello scorso anno, quella che ha visto protagonisti Morgan e Bugo, poi squalificati a causa della modifica del testo della canzone da parte di Morgan che non aveva gradito l’esibizione dei duetti della sera precedente. Come dimenticare: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera…” che hanno risuonato per settimane in tv, tra talk e commenti.

Quest’anno entrambi si ritrovano, fianco a fianco, ma da “sfidanti” a competere entrambi per entrare nella lista dei big. Teme una possibile esclusione l’ex leader dei Bluvertigo e manda un messaggio molto esplicito ad Amadeus, presentatore e direttore artistico di Sanremo.

Una sua esclusione con la messa in gara, invece di Bugo, Morgan non potrebbe sopportarla e allora anticipa i tempi. “Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita” ha anticipato all’agenzia Adnkronos.

LEGGI ANCHE –> Morgan: l’esclusione da Sanremo 2021, è una “scelta artistica”

Sanremo, Morgan: “Se non ci sarò e Bugo sì sarà di uno squallore inqualificabile”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

LEGGI ANCHE –> Morgan escluso da Sanremo sbotta contro Amadeus, “Se c’è Bugo…”

Morgan, come tutti gli altri big in lizza per la partecipazione al Festival, senza dubbio attende con molta trepidazione la comunicazione di stasera. Ma a differenza degli altri cantanti non riesce a non commentare, facendolo forse un po’ in modo mirato per mandare dei messaggi ad Amadeus.

“Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, meritevole e disponibile sarebbe una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale” ha chiosato nella sua dichiarazione all’Adnkronos.

E questa sera nella finale di Sanremo Giovani potremmo vederne delle belle. Morgan sarà presente alla lettura in diretta dei nomi, lui infatti è uno dei giudici della gara. Però avverte, dicendo che non farà scenate anche se sarà escluso. Non “sbraiterà e né alzerà il dito medio” ha tenuto a precisare ma se davvero il nome di Bugo dovesse comparire tra i cantanti in gara e il suo no sarà “di uno squallore inqualificabile” ha rincarato la dose.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Infine la sferzata, ricordando, a suo parere, che la fortuna del Festival 2020 è dovuta in parte proprio a lui altrimenti sarebbe passato inosservato. “Grazie a me questi signori hanno guadagnato svariati milioni di euro sull’audience e io non ho preso un euro” aggiunge. Amadeus la penserà come lui? Staremo a vedere cosa succederà stasera.