Belen Rodriguez: sorprendente trasformazione, il prima e il dopo – VIDEO

Cosa è successo alla meravigliosa showgirl argentina Belen Rodriguez? Ecco le fasi della sua ultima trasformazione.

A tre ore di distanza dall’ultimo video pubblicato dall’argentina soubrette, il web sembra essere andato in tilt di fronte a cotanta fibrillazione. Si tratta di una sequenza che racchiude i praparitivi per una particolare giornata di lavoro di Belen Rodriguez. Una carriera che la spinge sicuramente ad essere sempre impeccabile, eppure il suo indiscusso essere in forma sembra andare ben oltre a canoni e stereotipi di ogni genere.

Belen Rodriguez: le fasi della trasformazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Another day at work” è la dicitura riportata nella didascalia del suo ultimo post su Instragram. Si tratta di un video che documenta le fasi di preparazione per la modella nella giornata di oggi. L’inizio la vede protagonista e ancora leggermente assonata. Con tanto di cappellino e mascherina nera, stringendo un bicchiere di probabile crema di caffè per iniziare al meglio la mattinata. La colonna sonora, dal titolo Don’t leave me lovely, scelta appositamente per l’occasione da Belen, lascia trapelare un mix di emozioni positive.

La scena prosegue con l’entrata di lei nello studio, in cui, pur essendo già meravigliosa, grazie al trucco professionale e delicato di un esperto nell’ambito, riesce a divernire con l’aiuto di alcuni semplici tocchi “da maestro”, impeccabile come al suo solito. Quale sarà il segreto della showgirl sudamericana?

É sicuramente da escludere che nella colazione improvvisata si possa nascondere un ingrediente magico. Probabile è allora che Belen abbia una dote innata per far sì che soltanto pochi step siano sufficienti a cancellare in maniera definitiva i segni della notte precedente. Allora bisognerebbe prendere ispirazione da lei, o forse contattare il truccatore?