Morgan escluso da Sanremo sbotta contro Amadeus, “Se c’è Bugo…”

Il cantante Morgan sembra stato escluso dal Festiva Di Sanremo 2021 ma si scaglia contro Amadeus e la giuria che reputa con obiettiva

L’annuncio dei big in gara al Festival di Sanremo 2021 sarà comunicato stasera, nel corso di Sanremo Giovani, lo speciale di Rai1 dedicato alle finali delle selezioni degli emergenti. Per l’occasione però sarà svelata anche la rosa delle 8 Nuove Proposte in gara al Festival e la lista dei campioni.

Saranno presenti tutti 26 fisicamente al Teatro del Casinò di Sanremo, da dove andrà in onda la serata. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha già dato alcune anticipazioni sull’evento: “Volevo dare un segnale importante rispetto alla musica. Sarà il Festival 70+1. Il mio Sanremo quest’anno è stato l’ultimo momento di aggregazione. Mi piacerebbe ripartire da lì”.

Il toto-nomi sui big in gara quest’anno impazzano, ma sui social però arriva già qualche indiscrezione sugli esclusi, tra cui Morgan che sembra aver già attaccato Amadeus sulla giuria e l’obiettività con cui sono state giudicate le canzoni. Tra le Nuove Proposte di quest’anno Leo Gassmann e i Fast Animals and Slow Kids.

Morgan si scaglia contro Amadeus e la giuria, “Tutto questo è decisamente comico”

Morgan quindi è uno degli esclusi da Sanremo 2021 e pare non averla presa affatto bene. Sembra invece che l’amico Bugo invece sia tra i favoriti per la competizione canora visto che il suo nome emerge con grande prepotenza in queste ore che anticipano l’annuncio ufficiale.

“All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo – scrive Morgan sui social – che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte”.

“Anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.

Ma Morgan prosegue: “Non mi offendo, ma poi non vi fate trovare che avete preso Bugo…”. Attendiamo ora una risposta da Amadeus in merito, forse il conduttore vorrà chiarire con Morgan per riappacificare la situazione.