Amadeus e lo scontro con Morgan, escluso dal Festival come concorrente e dalla giuria di Sanremo Giovani. Parole al veleno

Sanremo 2021 non è ancora iniziato e già potremmo parlare della querelle Morgan. Il cantante, ex dei Bluvertigo e in coppia lo scorso anno sul palco dell’Ariston con Bugo, ieri sera sui social non si è trattenuto. Dopo le sue dichiarazioni sul fatto che immaginava che fosse stato escluso dalla kermesse canora e gli “avvertimenti” mandati ad Amadeus sul fatto che se Bugo fosse stato in gara sarebbe stato indegno, ieri sera ha rincarato la dose.

Dalla sua stanza d’hotel ha avviato una diretta per commentare quello che accadeva in tv mentre Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, sta per svelare i nomi dei prossimi Big in gara all’Ariston. Perché ieri si è aggiunto un altro tassello del puzzle. Morgan è stato escluso anche dalla giuria di Sanremo Giovani e le parole del cantante risuonano su Instagram.

Prima ha annunciato che c’era qualcuno che non lo avrebbe fatto entrare. Poi ha spiegato che gli è stato impedito di fare il tampone ed infine il messaggio mandato ad Amades che viene definito un “traditore artistico”.

Amadeus, la squalifica per Morgan e poi il messaggio sbattuto sui social

“A me dispiace, ha fatto tutto Amadeus – ha detto durante la sua diretta Morgan – Se la canta e se la suona. Mi ha invitato lui” ricordando il successo dello scorso anno avuto, a dire del cantante, anche grazie a quelo che è successo tra lui e Bugo. “Quell’episodio ha fatto gioco sia a lui che al Festival in generale, se n’è parlato tanto, ha fatto dei bei numeri. Lui è stato riconoscente perché mi ha detto che avrebbe voluto la mia partecipazione anche nel 2021”.

E mentre Morgan parla in diretta su Instagram arriva il comunicato ufficiale della Rai letto proprio da Amadeus in diretta. Il presentatore annuncia l’esclusione del cantante dalla giuria di Sanremo Giovani per via del “comportamento inaccettabile” dell’ex dei Bluvertigo. Si parla di “decisione molto sofferta” per via delle “offensive pubbliche e private” spiega Amadeus. Un provvedimento che vuole “salvaguardare la sostanziale correttezza della gara” si spiega ancora nel comunicato che andrà avanti comunque con tre giurati.

E così Morgan decide di pubblicare il messaggio che ha inviato ad Amadeus. Parole molto forti, al veleno, dove non mancano gli insulti.

“Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da mer*a umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infami. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta. Non c’è limite alla codardia, vergognatevi, miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere”.

E chiude dicendo che lui non si abbasserà ai suoi livelli che non è in grado nemmeno di chiedere scusa.