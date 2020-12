Marica Pellegrinelli rompe il silenzio sul ritorno con Eros, la verità

Maria Pellegrinelli ed Eros di nuovo insieme? La modella smentisce tramite Instagram e chiede di smetterla con le allusioni

Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti, scende in campo e parla in prima persona. Rompe il silenzio e su Instagram smentisce le indiscrezioni lanciate dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini che ne descriveva un suo ritorno con il suo ex, padre dei suoi due figli.

Secondo il settimanale, infatti, i due sarebbero tornati insieme dopo un periodo molto difficile, stando attualmente sotto lo stesso tetto. Un ritorno della coppia insomma dopo più di un anno dalla loro separazione che “Chi” descrive come la rottura di un presunto “muro di silenzio” avvenuto nel corso degli ultimi due mesi tra il cantante e la modella.

Marica non ci sta e parla direttamente dal suo Instagram per chiarire le cose. Una quasi smentita la sua per rispedire al mittente quello che è stato detto. Vediamo le sue parole.

Marica Pellegrinelli, le sue parole sul rapporto con Eros

Maria Pellegrinelli ha spiegato in alcune Instagram Stories come stanno veramente le cose tra lui e il suo ex compagno, Eros Ramazzotti. La 32enne bergamasca non ha usato mezze misure e si è rivolta direttamente ai giornalisti e al settimanale “Chi” che ha diffuso la notizia di un presunto ritorno fi fiamma.

“Vorrei dire a questi ‘giornalisti’ di smetterla di inventarsi e scrivere falsità. Io non ho mai avuto un muro di silenzio. Non ho mai perso il sorriso e sono felicemente sola senza tira e molla da gennaio scorso. Quindi prego il magazine Chi (che è comunque un settimanale che apprezzo) di contattare me o chi sanno prima di scrivere cose irreali…”.

Chiede una maggiore chiarezza Marica quando si scrive sul suo conto, un po’ stufa ormai di tante notizie circolate pieno di incongruenze con fatti falsi. Una precisazione doverosa, sottolinea, dalla quale si allontana totalmente, smentendo tutto quello che è stato detto sulla sua vita privata “negli ultimi 18 mesi. Per favore basta”, ha tuonato la mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Durante le sue parole Marica non nomina mai Eros Ramazzotti ma il riferimento a lui è più che palese.