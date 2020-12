Verissimo, le lacrime dalla Toffanin e il racconto struggente

Domani 19 dicembre durante la puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, sarà ospite Antonella Elia: il racconto della ex soubrette

Silvia Toffanin ospiterà nel suo rotocalco in onda su Canale 5 domani 19 dicembre Antonella Elia. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato senza tanti giri di parole della fine della sua tormentata storia d’amore con Pietro delle Piane, l’attore 46enne che il pubblico ha visto in Temptation Island e durante il Gf Vip 4. Una relazione dolorosa: “Con Pietro è davvero finita, era in prova e non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore“, ha ammesso con rabbia e dolore Antonella Elia. Proprio durante il programma dell’isola delle tentazione la ex soubrette di Mike Bongiorno aveva dato una seconda chance al doppiatore cosentino. Inoltre ha confessato che non sono fatti l’uno per l’altra e nonostante continui ad amarlo ha promesso che non tornerà mai più con lui. Ma l’opinionista non ha parlato solo di Pietro delle Piane, ha avuto parole piccate anche per Filippo Nardi.

Antonella Elia ospite della Toffanin a Verissimo parla di Filippo Nardi

Durante la puntata di Verissimo la 57enne di Torino si è espressa anche a proposito delle frasi sessiste dette da Filippo Nardi nel corso del Grande Fratello Vip contro Rita Dalla Chiesa, per cui il disc jokey potrebbe essere squalificato dalla casa più spiata d’Italia. Antonella Elia ha affermato: “Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”. Una presa di posizione più che netta da parte della Elia e stasera durante la puntata del reality show ci si aspetta la decisione da parte del Comitato editoriale di Mediaset nei confronti del Nardi.

Sulla pagina ufficiale social del programma condotto da Alfonso Signorini è già apparso un messaggio in cui si legge che stasera sarà preso un “severo provvedimento disciplinare” nei confronti di un concorrente.