Denti gialli: tutti gli alimenti da evitare per avere un sorriso smagliante!

Avere dei denti bianchi e sani è un desiderio di tutti. Molto spesso però, a prescindere dalla cura che si ha, i denti ingialliscono comunque. Il vero problema potrebbero essere degli alimenti che vengono consumati quotidianamente. Ecco quelli da evitare assolutamente.

Una bocca curata e sana fa sempre una gran figura e non è mai facile da ottenere. Soprattutto, riuscire ad avere un sorriso bianco e luminoso può diventare davvero difficile. Molto spesso infatti, nonostante si abbia una cura quotidiana o si ricorra a prodotti sbiancanti e costosi, non si ottengono i risultati sperati.

E’ normale che, con il passare degli anni, i denti perdano il loro colore bianco naturale. Esistono però diversi alimenti che possono far diventare i denti gialli prima del dovuto e che vengono consumati quotidianamente.

Questo perché si tratta di cibi che contengono delle sostanze in grado di lasciare macchie e deteriorare lo strato dello smalto più superficiale.

Per questo, oggi ti consigliamo la riduzione di alcuni cibi che potrebbero essere la causa dei tuoi denti gialli.

Scopriamo di quali si tratta.

Cibi da eliminare e possibili rimedi

Se lo smalto è praticamente intatto ma i tuoi denti sono gialli, si tratta molto probabilmente di una conseguenza dovuta al consumo di alcuni alimenti.

Tra gli alimenti che più fanno ingiallire i denti ci sono il caffè ed il tè. Questo avviene per colpa del loro colore scuro che viene assorbito dallo strato superficiale e poroso dei denti.

Spesso si pensa che tra le due bevande la meno dannosa sia il tè. In realtà non è propriamente così.

Alcune varietà di tè possono rendere i denti gialli addirittura più del caffè. Quindi, se proprio non puoi rinunciare al tè, scegli delle varietà chiare o aggiungi del latte.

Per quanto riguarda il caffè, bevilo aiutandoti con una cannuccia. In questo modo, venendo meno a contatto con i denti, il rischio di macchiarli sarà minore.

La salsa di pomodoro è un altro alimento che può far diventare i denti gialli. Il tanto amato condimento può essere davvero nocivo. Questo perchè i pomodori contengono acidi in grande quantità che possono erodere e macchiare i denti.

Non allarmarti, esiste un trucco in grado di poter contrastare questo effetto. Prima di consumare la salsa di pomodoro, mangia un antipasto a base di spinaci o broccoli. Il ferro contenuto in questi due alimenti, andrà a contrastare l’acido del pomodoro, preservando il tuo sorriso.

Un bicchiere al giorno di vino rosso può essere estremamente benefico per la salute. Ricco di antiossidanti ed altre sostanze utili per la salute del cuore, è invece un pessimo amico dei denti.

Anche in questo caso ad agire in maniera negativa sullo smalto dei denti è il suo colore. Tuttavia, un modo per continuare a bere il vino rosso senza rischiare di rovinare i denti, può essere quello di sciacquare bene la bocca subito dopo averlo bevuto.

Allo stesso modo, anche i mirtilli, per il loro colore scuro, possono agire negativamente sullo smalto dei denti creando delle macchie difficili da eliminare. Per questo il consiglio è sempre quello di sciacquare bene i denti e se puoi, utilizza del bicarbonato di sodio e del limone nel lavaggio.

Un ultimo suggerimento è quello di non lavare mai i denti subito dopo aver consumato del cibo. Questo perché alcuni alimenti acidi ingeriti potrebbero aggravare il problema. L’ideale è aspettare almeno mezz’ora prima di lavare i denti e fare degli sciacqui.

Il sorriso è un biglietto da visita importante. Per questo, cura sempre i tuoi denti e se noti il tuo smalto ingiallito, prova a diminuire o, eventualmente, ad eliminare questi alimenti. Riscoprirai un sorriso smagliante!