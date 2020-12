Fedez e Francesca Michielin a Sanremo, la Ferragni commenta

Fedez in coppia fissa con Francesca Michelin per Sanremo 2021, condividono una foto annunciandolo e la Ferragni commenta

Hanno annunciato qualche giorno fa i cantanti Big in gara a Sanremo 2021 e tra questi ci saranno Fedez e Francesca Michielin che concorrono insieme, con la loro canzone Chiamami per nome. I due sono grandi amici e hanno già cantato insieme in passato ricordiamo il meraviglioso brano Magnifico. Ci aspettiamo grandi cose da questi due concorrenti formidabili.

Chiara Ferragni commenta la partecipazione del marito con la Michielin a Sanremo

La Ferragni ha seguito l’annuncio in televisione fatto dal conduttore di Sanremo 2021, che sarà nuovamente Amedeus. L’influencer ha condiviso poi delle stories Instagram del marito che a suo dire era molto teso. La Ferragni ha poi commentato lo scatto pubblicato dai due cantanti che annunciavano la loro partecipazione e l’influencer ha scritto sotto nei commenti:”Siete stupendi”. L’influencer è molto contenta della partecipazione del marito a Sanremo. Per la coppia è un periodo fortunato nonostante tutto, Chiara infatti è incinta del secondo figlio, sarà una bambina.

Inoltre in questo ultimo periodo sta collaborando come molti marchi di cui le quotazioni in borsa si stanno alzando molto. La coppia recentemente ha anche ricevuto l’Ambrogino d’Oro per il loro prezioso impegno durante la pandemia che ha colpito il nostro paese. I due infatti oltre ad aver dato il buon esempio e diffuso un pò di spensieratezza per quanto fosse possibile, cantando dal balcone di casa loro a Marzo. Oltre a tutto questo hanno anche fatto la cosa più importante, hanno raccolto fondi per l’ospedale permettendo di costruire una terapia intensiva d’emergenza a inizio pandemia.

Molti non vedono l’ora di vedere i due cantanti insieme sul palco di Sanremo, che come Fedez ha detto è il più importante d’Italia e gli restituirà la magia di cantare dal vivo, cosa che il rapper non ha potuto fare per moltissimi mesi a causa dell’emergenza coronavirus. Anche la Michelin che aveva già partecipato in passato a Sanremo, si dice molto emozionata di tornare e di farlo con un amico come Fedez.