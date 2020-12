Maria De Filippi , la famiglia si allarga: in arrivo una bella sorpresa

Per la conduttrice Maria De Filippi è prevista una clamorosa new entry durante il Natale: l’identità del nuovo membro della famiglia.

Alle ultime novità che hanno segnato in questo periodo il programma televisivo di Amici diretto dalla nota conduttrice, Maria De Filippi, se ne starebbe per aggiungere un’altra, e stavolta, in via molto personale. La famiglia della beniamina Mediaset diventerà infatti ancor più numerosa di prima. Tra una moltitudine di emozioni, Maria, avrebbe dichiarato in una delle sue interviste più recenti come il legame amoroso con suo marito, Maurizio Costanzo, non stia cessando di germogliare con il passare degli anni. Ecco chi sarebbe la protagonista di questa emozionante new entry.

Maria De Filippi: la bellissima new entry

Ad essere ammessa con grande gioia nella famiglia De Filippi, stavolta, è una cagnolina. Una bassottina offerta come regalo di Natale alla conduttrice televisiva da Francesca Frigione, una dirigente di un allevamento di bassotti nei pressi della città di Varese.

Maria, dopo aver manifestato la sua commozione verso la scelta intrapresa, ha poi ammesso quanto sia indispensabile la presenza di un cane nella propria vita, soprattutto in un momento particolare come questo. La solitudine, a grandi dosi, non è mai una cosa positiva, e perciò la conduttrice avrebbe deciso di portare avanti l’adozione.

Infatti, dopo la perdita di un altro animale domestico, della stessa razza di quest’ultimo e di nome Cassio, Maria in passato avrebbe sofferto molto la sua mancanza. La nuova bassottina invece, si chiamerebbe Filippa. E, negli ultimi giorni, è stata la vera protagonista di alcune passeggiate spensierate all’aria aperta ed in compagnia dell’orgogliosa conduttrice.