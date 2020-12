Giancarlo Magalli, la battutina scomoda su Selvaggia Lucarelli a Tv Talk

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Tv Talk anche Giancarlo Magalli che ha commentato The Voice Senior ed ha espresso un parere negativo sulla Lucarelli

Per l’ultima puntata dell’anno di Tv Talk sono stati invitati come ospiti, Luca Bizzarri e Giancarlo Magalli, che non ha risparmiato battute soprattutto su Selvaggia Lucarelli, tanto che alla fine il conduttore Massimo Bernardini ha concluso dicendo che “per l’ultima puntata è arrivata la zampata”.

Luca Bizzarri ha aperto le porte del cuore a Tv Talk. L’attore e comico in coppia con Paolo Kessisoglu adesso è impegnato nella trasmissione “Quelli che il calcio” e ha da poco pubblicato il suo primo libro “Disturbo della pubblica quiete” ambientato a Genova.

Luca ha parlato di come si reputi fortunato a lavorare nonostante il periodo difficile per molti suoi colleghi dello spettacolo e non nasconde il timore di rapportarsi con un pubblico sempre più giovane che si interfaccia con i social.

Giancarlo Magalli, la frecciatina a Selvaggia

Mentre girano voci insistenti di un possibile cambio della guardia alla conduzione de “I fatti vostri” da parte dei Giancarlo Magalli, 73enne autore e conduttore televisivo, quest’ultimo oggi è intervenuto alla trasmissione Tv Talk per parlare del nuovo programma “The Voice Senior”.

Per Magalli, conosciuto per non avere nessun freno nell’esprimersi, ha spiegato il suo non apprezzare la presenza nel programma di Selvaggia Lucarelli: “La giuria è carina poi Selvaggia Lucarelli non è che può essere proprio dappertutto”. Una frecciatina bella e buona verso l’opinionista.

Infine, sempre commentando il programma e gli ascolti della semifinale andata in onda ieri sera con il 19% di share, ha sentenziato: “Questa tv funziona, basta vedere la De Filippi con il programma che fa per far sposare gli anziani… gli over. Io sono un esempio di quel tipo di tv”.