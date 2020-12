La cantante Laura Pausini condivide nella sua pagina Instagram alcune foto con l’outfit che vorrebbe indossare per il Natale se potesse stare con la sua famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Siamo bloccati in casa per questo pazzo Natale e le feste di fine anno e ci risulta impossibile vedere amici e parenti che di solito sono la nostra coperta di Linus in questo periodo. Anche Laura Pausini non potrà vedere la sua famiglia e così dedica un pensiero commovente alla madre sulla sua pagina Instagram.

La ritroviamo vestita con tailleur grigio chiaro giacca e pantalone, camicia bianca con rouches al collo e alle maniche, ed una bellissima coccarda rossa al collo: sarebbe il suo outfit se avesse potuto andare dai genitori il 25 dicembre. Laura, sola con Paola ed il suo compagno Paolo Carta, dedica alla mamma lontana parole d’affetto che riempiono il cuore.

“Mamma, guarda, ti regalo un sorrisone perché anche se alla fine non possiamo vederci come avevamo sperato, comunque stiamo tutti bene nella nostra famiglia e sappiamo che questo è ciò che più conta”.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger, il riposino diventa uno spettacolo sensuale: strepitosa – FOTO

La casa di Laura Pausini è uno spettacolo. Sembra uscita da una cartolina di Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo, “Spelacchia vicino Spelacchio”. La FOTO dell’outfit invernale diverte molto i fan

“Mi sono vestita come avrei fatto il 25 sera a casa da voi, e visto che ti piace tanto che io sia elegante per le nostre feste in famiglia, lo indosso oggi per dirti che tu e babbo e Silvia e tutta la famiglia mi mancate tanto e vi voglio bene”.

Laura non si rassegna allo sconforto e spiega che anche la lontananza non sarà un motivo palusibile per non stare insieme: “A questo punto il 25, mettiamoci tutti più comodi e prepariamoci per lunghe videochiamate, tv, musica, film e…chili di cioccolata! P.S: Nell’ultima foto c’è il Re dello Schiaccianoci! Non so bene cosa sia venuto a fare a casa nostra ma… per ora è un congiunto Carta!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

La casa di Laura è un incanto, nelle foto non passa inosservato il grande schiaccianoci alle sue spalle, in un altro post fa sapere anche ai fan che la sua casa è piena di decorazioni da più di un mese, per dare serenità soprattutto alla figlia. Festoni, candele e tante luci, la sua casa sembra uscita da una rivista di interior design, una cartolina natalizia che mette moltissima allegria.