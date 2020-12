Melissa Satta ha fatto impazzire i suoi follower con un paio di fotografie incredibili: l’effetto ‘bianco e nero’ rende gli scatti ancora più belli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta è decisamente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. La classe 1986 si è fatta apprezzare per il suo talento innegabile e per la sua bellezza straordinaria. La nativa di Boston è attivissima anche sui social network: i suoi meravigliosi scatti deliziano quasi tutti i giorni i 4,4 milioni di follower.

La 34enne, poco fa, ha condiviso un paio di scatti decisamente intriganti, utilizzando un ‘effetto bianco e nero’ che rende le 2 fotografie ancora più belle. Se siete curiosi di vedere le immagini, cliccate su successivo.

Melissa Satta in ‘bianco e nero’, outfit pazzesco: bellissima

Melissa Satta in ‘bianco e nero’, scatti pazzeschi

Melissa, poco fa, ha condiviso un paio di fotografie incredibili. La showgirl indossa dei vestiti molto raffinati ed eleganti, con un cappottino decisamente straordinario. La bellezza del suo viso è illimitata.

Le foto hanno già raccolto 9mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo. “Meravigliosa”, “Buona serata favola”, “Sei lo spettacolo più bello che la natura potesse mai creare”, “Diva”, si legge.

La Satta, qualche settimana fa, condivise una foto in cui era in tenuta d’allenamento. La tutina era incredibile e valorizzava il suo fisico incredibile. Come se non bastasse, il suo décolleté stupefacente era in bella mostra.