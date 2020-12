Melita Toniolo, fondoschiena in primo piano è luce per gli occhi – Foto

Melita Toniolo e la sua bellezza disarmante. La sua tutina rosa è attillata e le sue forme ben in vista: eccezionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

L’abbiamo imparata a conoscere prima nella casa del Grande Fratello nel lontano 2007, poi come la Diavolita di Lucignolo, conduttrice e oggi regina dei social. Parliamo di Melita Toniolo, la stupenda influencer che continua a farsi amare in modo eccezionale dal pubblico.

La sua bellezza non teme rivali, come anche la sua sensualità, innata. Donna e mamma felice, Melita da quel lontano 2007 ne ha fatta di strada. Nella sua carriera anche l’esperienza da modella e quella di conduttrice.

Insomma mille colori e sfumature per Melita che dal suo profilo Instagram non fa mai mancare la sua solarità. Di recente l’abbiamo vista ad All Together now, come una dei giudici del muro, sempre in tiro e bellissima. Diverse sono le foto che la immortalano con outfit sempre all’ultimo grido.

LEGGI ANCHE –> Bianca Atzei è la sensualità, il pigiama che fa venir caldo. Bellezza unica – FOTO

Melita Toniolo, tutina rosa e forme ben in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

LEGGI ANCHE –> Filippo Nardi e il messaggio dopo la squalifica dal GF Vip: è polemica sul web

Melita Toniolo cerca di distrarci dai pensieri di questi giorni e di farci tornare il sorriso. Un po’ con la sua bellezza straordinaria e disarmante un po’ con il suo humor.

La bella influencer si mostra in una tutina rosa accesso super attillata che mette tutte le sue forme ben in vista. Quello in primo piano è il suo lato B che sembra essere offuscato dall’erba ma è solo un piccolo abbaglio. È lui il protagonista indiscusso di questo scatto. Poi il suo sguardo, intenso, che cattura, quasi come quello di una pantera.

Ed infine le sue parole: “Come siete messi a regali natalizi? Ma soprattutto..cosa si mangia il 25 ?? Siete già organizzati?😋😋😋💪🏽💪🏽💪🏽” chiede la Diavolita cercando appunto i sdrammatizzare e smorzare i toni di questi giorni che seppur da aria di festa non sono del tutto sereni per via dell’emergenza sanitaria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

E per un attimo lei ci riesce eccome, basta guardarla e tutti i pensieri passano in secondo piano. Una buona medicina per il buon umore.