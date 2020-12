Bianca Atzei ci dà il buongiorno sul letto e in pigiama. Un vero splendore che lascia il segno: tutti gli utenti apprezzano

Bianca Atzei bella e sognante. Sono queste le tinte con le quali si mostra ormai sui Instagram. Ogni suo scatto è sempre un successo e lei sembra aver trovato, ormai, la serenità che aveva perso in seguito ad un momento non facile della sua vita.

La bella cantante di origine sarda ma milanese di nascita prima che venissero ufficializzati i noi dei Big partecipanti al Festival di Sanremo aveva fatto capire che quest’anno non l’avremmo vista in gara e così è stato. Il suo nome non è stato pronunciato da Amadeus e dunque bisognerà aspettare ancora un po’ per ascoltare qualche altra sua canzone.

La sua ultima esibizione all’Ariston è stata nel 2017, bellissima, indimenticabile, con il brano “Ora esisti solo tu” dedicato al suo Max Biaggi in una versione emozionata e innamorata. Poi però l’idillio è finito e ora Bianca è felice al fianco del suo fidanzato Stefano Corti, una de “Le Iene”.

Bianca Atzei, il suo buongiorno è bellissimo

Bianca Atzei ci dà il buongiorno in pigiama. La cantante è a dir poco fiabesca. Semplice nella sua autentica bellezza, senza troppi fronzoli, ma con una foto d’impatto. Lo scatto è piaciuto molto al web tanto che ha totalizzato più di 10 mila like e diversi commenti. “Come il sole”, “Sempre più bella” scrivono alcuni suoi followers, senza far mancare baci e emoticon di apprezzamento.

Bianca indossa un pigiama a doppia fantasia. A quadroni fucsia e bianchi per il pantalone e una maglia con dei disegni rosa chiaro. Piedi nudi, pochissimo trucco e capelli lisci, ben curati. Di sicuro non è appena sveglia ma una sistemata se l’è data ma il risultato piace molto.

Alle sue spalle, sulla parete del muro, le teste di tanti cani incorniciate, una carta da parati molti fantasiosa che crea una curiosa cornice al suo splendore.