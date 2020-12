Alessia Frezza, top bianco trasparente e forme in vista: fisico spaziale – FOTO

La sexy e raggiante web influencer, Alessia Frezza conquista il popolo di Instagram con uno scatto seducente: ma che fisico ha?

Brilla come una stella venuta dal cielo terso e limpido, un dipinto di “Madre Natura”, non ancora conosciuto ma che vanta già di elementi sufficienti per conquistare il pubblico incantato. Alessia Frezza ha appena avuto modo di farsi conoscere, grazie alla parte migliore del suo intensissimo repertorio: le forme indistruttibili e un fisico da 100 e lode.

Dimostra di avere margini di crescita piuttosto importanti, al di là della provenienza. Potremmo scrivere il suo nome negli almanacchi di bellezza, tra qualche anno, vantandoci di aver ammirato le eredi delle “Javorcekova” di turno. Alessia si divide dunque tra l’Italia e la Russia, dispensando bellezza in ogni angolo della meta prefissata.

Spende la maggior parte del suo tempo libero a coltivare il sex appeal di una ragazza con margini di crescita infiniti. Poche però possono vantare dei segreti e delle purezze estetiche, delle quali può “esultare” la fantastica Frezza

Alessia Frezza, bellezza incandescente su Instagram: la sua posizione in classifica

La vita di Alessia Frezza si divide tra ritocchi di bellezza, hobbies e sogni conservati nel “cassetto”. Le maggiori testimonianze della web influencer in divenire le abbiamo su Instagram, dove spende quasi tutto il suo tempo, per forgiare e modellare un fascino seduttivo, già di tutto rispetto.

Solo da pochi mesi, Alessia ha imparato a convivere e condividere le sue giornate con i follower, tra viaggi e primi piani altezzosi. Nonostante il contesto intorno a lei possa variare, spaziando tra le diverse attrazioni turistiche del mondo, la splendida Frezza non sembra cambiare di una virgola.

Con 268 post e quasi 100 mila follower ha “scalato” vette impensabili fino a qualche tempo fa. Non a caso i maggiori interpreti di bellezza la segnalano nella posizione numero 1356, nella classifica delle divinità in rampa di lancio sui social network.

L’ultima foto ha fatto il “pienone” tra gli ammiratori, che hanno potuto decantare di Alessia Frezza, un fisico spaziale, tipico di una silhouette ballerina. Come se non bastasse a lasciare tutti col respiro affannoso sono le sue curve distruttive, visibili come da nude, sotto quel top bianco aderente e affascinante: i fan possono iniziare a portare in auge il suo nome