Sarah Felberbaum: un incanto per gli occhi, bellissima in total pink – FOTO

La giovane attrice Sarah Felberbaum è un vero incanto questa mattina: sorprende i suoi fan con uno scatto total pink.

L’attrice e modella di origini londinesi, Sarah Felberbaum, nello scorso pomeriggio ha colto l’occasione per salutare i suoi fan con un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Sarah è celebre in Italia per aver recitato in alcune commedie romantiche, e tra queste spicca la pellicola dal titolo Il Principe Abusivo, realizzata al fianco del comico ed attore napoletano Alessandro Siani.

Sarah Felberbaum: il volto della semplicità

“Pink&Black” è la dicitura che appare nella didascalia dello scatto. Un accostamento che le dona alla perfezione. Il completo total black mette in risalto il biondo dei suoi capelli e l’incarnato chiaro del suo viso, mentre il cappellino total pink addolcisce i suoi tratti e le done un pizzico di spensieratezza. Un look davvero minimale ma sapientemente scelto che non può che metterere in evidenza il suo fascino.

Visto il suo essere minuta, chi non la conosce potrebbe pensare che sia una studentessa in cerca di un’ottima ispirazione per la foto del giorno. Invece, Sarah, vista da una lente d’ingrandimento sembra piuttosto perdersi con piacere nei suoi pensieri ignara delle doti del fotografo che scatterà l’istantanea.

Quest’ultimo scatto è molto differente dagli altri presenti sulla sua pagina Instagram, che appaiono come più professionali. Qui invece Sarah appare in tutta la sua semplicità, che risulta essere una vera arma vincente.