Tragedia sulle strade, auto si schianta contro un albero: morti due ragazzi giovanissimi

Due ragazzi di 21 e 24 anni sono morti nel pomeriggio di ieri a Soncino (Cremona) schiantandosi in auto contro un albero dopo essere finiti in una scarpata.

Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri a Soncino, comune in provincia di Cremona. Un’auto, con a bordo tre ragazzi che procedeva lungo via Brescia, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada terminando la propria corsa contro un albero. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo a due giovani di 21 e 24 anni. La terza persona a bordo, una ragazza 21enne, è rimasta ferita gravemente e trasportata in ospedale dai soccorsi giunti sul posto. Intervenuti, insieme agli operatori del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Cremona, l’auto finisce nella scarpata e si schianta contro un albero: due ragazzi perdono la vita, ferita una 21enne

Due morti ed un ferito grave, questo il terribile bilancio dell’incidente consumatosi nel pomeriggio di ieri, sabato 19 dicembre, in via Brescia a Soncino, in provincia di Cremona. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Giorno, una Bmw Serie1 con a bordo tre ragazzi, dopo una curva, è uscita dalla carreggiata finendo in una scarpata, dove si è schiantata contro un albero. Nell’impatto, due dei giovani a bordo, Lorenzo Adamo di 24 anni e Alberto Magarini di 21 hanno perso la vita. Ferita gravemente l’altra giovane a bordo, una 21enne di Palazzo Pignano.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i tre giovani e li hanno affidati ai soccorsi. Purtroppo, il personale medico, nonostante i tentativi di rianimazione per i due ragazzi, non ha potuto far altro che costatarne il decesso. La ragazza è stata, invece, elitrasportata presso gli Spedali Civili di Brescia, dove ora si trova ricoverata in Rianimazione in gravissime condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri di Montichiari che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e risalire alle cause che hanno condotto la vettura fuori strada. Dai primi riscontri, pare, come riporta Il Giorno, che possa aver influito la velocità sostenuta con cui l’auto avrebbe affrontato la curva.

Diffusasi la notizia della tragedia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per le famiglie delle due vittime pubblicati sui social network da amici e conoscenti affranti per quanto accaduto.