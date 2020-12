Grave incidente lungo l’autostrada: tragico bilancio, morti e feriti

In un terribile incidente stradale lungo l’autostrada A21, in provincia di Brescia, due persone sono morte e tre sono rimaste ferite.

Un terrificante incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri lungo l’autostrada A21 nel territorio di San Gervasio Bresciano, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni, un’auto con a bordo cinque persone, per motivi ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada schiantandosi contro il guardrail e ribaltandosi. Un impatto molto violento costato la vita a due occupanti del veicolo, un uomo ed una donna, mentre gli altri tre sono rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Due morti e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni, questo il bilancio del drammatico incidente consumatosi nella serata di ieri, giovedì 17 dicembre, lungo l’autostrada A21 nel territorio di San Gervasio Bresciano, comune in provincia di Brescia. Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today, un’auto con a bordo cinque persone, per motivi ancora da accertare, si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi. Nel violento scontro l’auto si è completamente accartocciata e gli occupanti sono rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Estratti dalla lamiere dai pompieri, per due persone, un uomo ed una donna, non c’è stato nulla da fare ed il personale medico ha potuto solo costatarne il decesso. Gli altri tre sono rimasti feriti, tra cui una donna di 32 anni ed una ragazza 18enne. Quest’ultimi sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati, uno dei quali in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Montichiari che hanno provveduto ai rilievi del caso per accertare le cause e la dinamica esatta dell’incidente.

Per consentire i rilievi e la rimessa in sicurezza della carreggiata, come riporta Brescia Today, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per più di due ore.