Alessia Mancini, la camicetta si apre: si resta senza parole – FOTO

Alessia Mancini e il suo fascino intramontabile, la showgirl ci lascia di stucco su Instagram: che effetto vedo-non vedo con la camicetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)

Famosa ormai da più di 25 anni, a partire dalle prime apparizioni in ‘Non è la Rai’ e quindi come velina, valletta e co-conduttrice di ‘Passaparola’ e molto altro ancora. La carriera di Alessia Mancini non è certo riassumibile in poche righe, quello che possiamo dire è che si tratta di uno dei volti più riconoscibili dello showbusiness italiano. Ballerina molto abile e dotata, è sposata con l’ex concorrente del Grande Fratello e attore Flavio Montrucchio, con cui ha due figli. Una donna che nonostante il trascorrere del tempo ha ancora un fascino estremamente giovanile e a 42 anni del resto è ancora nel fiore dell’età.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Mancini, quel soprannome a “Non è la Rai” che non le si addice più

Alessia Mancini, “trovate voi una frase”: ma è difficile trovare le parole per lei

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: dopo 20 anni d’amore lavoreranno insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)

Un’eleganza e un fascino che i fan le hanno sempre riconosciuto e che si confermano ancora a tutt’oggi. Alessia si diverte inoltre a stuzzicare i numerosi followers di Instagram, con un quadruplo scatto in cui nella didascalia scrive: “Non so cosa scrivere… perché non trovate voi la frase giusta?”. Ma anche per noi trovare le parole giuste è quasi impossibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)

Gli scatti con la camicetta sapientemente sbottonata accendono la fantasia, la bellezza di Alessia è magnetica e non si può resisterle.