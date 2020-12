Chiara Ferragni: il piccolo Leone e la sua espressione che la dice lunga sull’incontro con Babbo Natale. Fedez ha sbagliato

Babbo Natale e la magia del Natale. Da sempre, per i bambini, questo è un periodo magico che si tinge di rosso e tanta gioia. Non manca mai l’attesa per l’arrivo di Babbo Natale che lascia i doni sotto l’albero. Tutti vorrebbero abbracciarlo e sedersi sulle sue gambe.

Alcune volte questo desiderio si avvera, altre volte no. In quest’anno così difficile i bambini non hanno potuto farlo ma ce n’è uno che lo ha incontrato direttamente a casa sua, anche se l’effetto non è stato quello sperato.

Si tratta del piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Ieri per il piccolo la visita in casa di Babbo Natale interpretato direttamente da Fedez che per non farsi riconoscere è ricorso ad un trucco professionale che lo ha molto invecchiato ma Leone dallo scatto condiviso non sembra affatto convinto.

E forse non ha tutti i torti. Pare infatti che il piccolo abbia riconosciuto il suo papà e alla fine la tanto organizzata sorpresa non è stata ben riuscita.

Chiara Ferragni, Fedez – Babbo Natale delude: la reazione del web

Fedez travestito da Babbo Natale con Leone in braccio. La faccia del piccolo racconta tutto. Volto perplesso e per nulla felice. E Fedez cerca di ironizzare a suo modo. “Ha capito tutto, nonostante le quattro ore di trucco”.

Da qui il rapper ha condiviso il suo volto truccato ma anche molti meme che sono apparsi sul web ironizzando proprio sulla sua poco riuscita performance. Non mancano poi i commenti che sottolineano alcuni elementi che lo avrebbero tradito e avrebbero permesso al piccolo Leo di riconoscerlo.

“Ti hanno tradito le mani con lo smalto e i tatuaggi” spiega un fan, seguito da: “Fa paura Fedez-Babbo Natale” senza far mancare l’umorismo con frasi del tipo: “Almeno adesso sa come sarai da vecchio”.

Ironia e commenti a parte, la foto, tanto per cambiare, ha fatto il giro del web e un boom di like.