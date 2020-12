Federica Pellegrini, la divina dopo i Campionati di Riccione vola finalmente a Tokyo – FOTO

La campionessa Federica Pellegrini può finalmente godersi le festività natalizie, il pass per Tokyo 2021 è ormai suo. Ottimo tempo nei 50 metri

Si sono finalmente chiusi i Campionati di nuoto a Riccione che hanno permesso ai nostri atleti del nuoto nazionale di aggiudicarsi il pass per Tokyo 2021. Anche Federica Pellegrini ha ottenuto la sua rivincita dopo il fermo dovuto alla positività al Covid e la rinuncia al bonus che la Federazione le aveva concesso dopo la malattia.

“Tornare a gareggiare dopo aver contratto il Covid è importante, – ha detto Federica – Sono abbastanza soddisfatta, bisogna tenere conto di tutto. I tempi sono in linea, non ci sono gare andate meglio o peggio. Manca solo la base di allenamento che ricominceremo a martellare da gennaio“.

Nei 50 stile libero femminili a cui Fede ha gareggiato, a prendersi il titolo è stata Silvia Di Pietro con 24″84. Costanza Cocconcelli secondo posto e Federica pari merito al terzo con Chiara Tarantino in 25″47. Estremamente soddisfatta del risultato raggiunto, la divina si conferma ancora un asso della nostra nazionale.

Federica Pellegrini, mozzafiato per Michelin

La divina ha confessato al termine della gara: “Ho fatto il 50 stile libero per testarmi in vista delle prossime gare, era una gara per fare dei test, soprattutto in questo momento. Non sono una specialista”. Ha precisato inoltre che non vuole fare bilanci affrettati. “Diciamo che bisognerà ricominciare a lavorare da gennaio, sperando che tutto vada in maniera liscia e tranquilla”.

Poche ore fa invece Federica ha condiviso nella sua pagina Instagram, dove conta 1,2 milioni di follower, un video che la ritrae mentre posa per Michelin. La partnership con i marchio automobilistico e di pneumatici andrà avanti anche per tutto il 2021:

“Federica Pellegrini con la sua lunga carriera sempre al vertice – ha commentato Marco Giuliani, Direttore Commerciale Michelin Italia – rappresenta al meglio il concetto di Performance fatte per durare”.

Nel video la vediamo anche impugnare la guida ristoranti stellati delle Guida Michelin, la cui selezione è avvenuta poche settimane fa e l’ha vista come presenza importante nelle diretta streaming per l’assegnazione delle stelle verdi ai ristoranti vincitori.