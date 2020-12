Gf Vip, Tommaso Zorzi abbandona? La sorpresa che lo fa commuovere

Gf Vip, Tommaso Zorzi fa un annuncio spiazzante: “Io sono stanco! Non ce la faccio più!”. Ma in casa riceve una sorpresa inaspettata…

Qualche giorno fa, Tommaso Zorzi ha rivelato un sentimento di insofferenza rispetto alla propria permanenza in casa. Dopo oltre 90 giorni di isolamento, il concorrente è esausto della situazione, e ha manifestato la propria volontà di abbandonare il gioco. Zorzi, che sente la mancanza dei suoi affetti, ha palesato la propria stanchezza, e sembrava convinto della scelta di andarsene.

Fortunatamente, la vicinanza degli altri coinquilini lo ha spinto a continuare la propria avventura in casa. In particolare, la presenza di Stefania Orlando si è rivelata fondamentale per Tommaso, che ha deciso di non mollare anche per starle vicino.

Nel corso della diretta di questa sera, Alfonso ha pensato di rincuorare l’influencer, permettendogli di incontrare una persona a lui molto vicina.

Gf Vip, gradita sorpresa per Tommaso Zorzi: arriva la sorella Gaia

A sorprendere Tommaso Zorzi, nel corso della diretta, è intervenuta sua sorella Gaia. Quest’ultima, dopo averlo ironicamente preso in giro durante la scorsa puntata del Gf Vip, è entrata nella casa per supportarlo. Non appena il concorrente ha manifestato la propria volontà di abbandonare il gioco, Gaia si è immediatamente schierata a suo favore, facendogli capire la natura dei post pubblicati sui social.

Dopo la nomination di Stefania da parte di Tommaso, in molti hanno polemizzato contro il concorrente, accusandolo di falsità. La stessa Gaia, attraverso alcuni tweet irriverenti, aveva “difeso” Stefania e accusato il fratello: il tutto, ovviamente, con un tono ironico e scherzoso. Di fronte alla tristezza di Tommaso, tuttavia, la sorella non è potuta rimanere in silenzio.

“Mi manchi da impazzire, se potessi entrare per stare con te lo farei“, ha rivelato Gaia di fronte ad un Tommaso con gli occhi pieni di lacrime. Quest’ultimo le ha ammesso di amarla molto, e di vederla solo adesso come la grande donna che è. La piccola di casa Zorzi ha cercato di far capire al fratello tutto l’affetto che il pubblico nutre per lui: “La gente ti ama per ogni tua singola sfaccettatura“.

La sorella di Tommaso, oltre a sostenerlo, dichiara di apprezzare moltissimo la Orlando, tanto da essere in contatto con il marito di lei. “Come io faccio il tifo per Stefania, Simone fa il tifo per te“, lo rassicura, trasmettendogli tutto il sostegno delle persone che lo seguono.