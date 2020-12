L’influencer Alice Campello è bellissima mentre mangia un piatto di spaghetti al pomodoro nella sua bella casa

La bella influencer Alice Campello seduta nella cucina di casa sua con davanti un bel piatto di spaghetti al pomodoro. La Campello, donna dalle mille sfaccettature moglie, madre, influencer e tanto altro. Ha solo 25 anni ed è già mamma di tre bambini, sposata con un calciatore della Juventus, Alvaro Morata.

Alice Campello e Alvaro Morata una coppia da sogno

Si può dire che Alvaro Morata e Alice Campello siano una coppia da sogno, tutti vorremo vivere un amore come il loro. Complici, amici, amanti, genitori e compagni di vita. Sin da subito erano apparsi innamorati, poi è arrivata la romantica proposta di matrimonio fatta sul palco di un teatro a grande sorpresa. C’è stato poi il matrimonio da favola celebrato a Venezia, lei sembrava una principessa e lui il suo principe. Poco dopo hanno coronato il loro amore con la nascita dei due gemellini Alessandro e Leonardo.

Il nome Alessandro è stato scelto in onore del fratello della Campello. I due hanno vissuto momenti unici in tante città diverse, infatti per via del lavoro di Morata si sono trasferiti più volte. Sono partiti da Torino per arrivare in Inghilterra, Madrid e ora di nuovo a Torino. Hanno vissuto in casa meravigliosa che sembravano da film e oggi sono felici a Torino, più vicini alla famiglia di lei e con un bambino in più. Infatti qualche mese fa la Campello ha partorito un’altro maschietto, Edoardo.

Lei desiderava tanto una femmina e infatti quando ha rivelato il sesso ha detto “continua la ricerca di una mini Alice”. Infondo è così giovane che di tempo per tentare ancora ne ha davvero tanto. In questo momento sua mamma la assiste a Torino, vista la vicinanza. Probabilmente quindi passerà il natale con i genitori nonostante la pandemia e le mille restrizioni.