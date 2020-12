Selvaggia Lucarelli contro un’altra vip. Questa volta la vittima è una donna

Selvaggia Lucarelli dopo Fedez si scaglia contro un’altra vip, la celebrity in questione è Kim Kardashian. Ecco cosa ha detto l’opinionista

Selvaggia Lucarelli torna in pista con una nuova accusa, dopo Fedez è toccato all’imprenditrice Kim Kardashian, dopo un post che parla dell’ultima trovata della moglie di Kanye West. L’opinionista di Ballando con le stelle non si ferma e dopo la pubblicazione del tweet si lascia scappare qualche commento negativo sull’attrice statunitense. Non perde occasione di giudicare le azioni degli altri proprio come qualche tempo fa con il rapper milanese, quando insieme alla moglie girava con una Lamborghini per le strade di Milano donandosoldi a sconosciuti.

LEGGI ANCHE>>>Justine Mattera, in body nero aderente e stivaloni in pelle: da brividi – FOTO

Selvaggia Lucarelli contro un’altra vip: di che si tratta?

LEGGI ANCHE>>>Sabrina Salerno: regina d’inverno. La FOTO sul web che scatena i fan

Kim Kardashian è la nuova vittima di Selvaggia Lucarelli. Il post pubblicato dall’imprenditrice statunitense ha suscitato delle critiche da parte del giudice di Ballando con le stelle. L’attrice ha scritto di voler diffondere amore nel mondo donando tra i 500 e i 1000 dollari ad alcuni suoi fan. Viste le difficoltà vissute in questo strano anno, ha annunciato che coloro che risponderanno al suo tweet avranno la chance di vincer del denaro. Una sponsorizzazione che ha lasciato di stucco la Lucarelli, subito all’attacco della vip ha affermato: “Non c’entra nulla col fare del bene. È fare show col bene, che è un’altra cosa”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020

Selvaggia non perde occasione per attaccare chi secondo lei non si comporta come dovrebbe, prima a Fedez ora a Kardashian. Chi sarà la prossima vittima della Lucarelli?