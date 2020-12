L’ex consigliere regionale del PdL, pubblica una foto in cui incanta i suoi followers con uno scatto mozzafiato dove risalta le sue forme sinuose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Minetti 🧿 (@realnicoleminetti)

Una bellezza senza precedenti quella di Nicole Minetti che ha fatto perdere la testa a milioni di uomini. Personaggio televisivo e politico italiano, temperamento da donna determinata e ambiziosa ma anche indipendente e decisa.

Nicole nasce a Rimini, classe ’85, successivamente si trasferisce a Milano per studiare igiene dentale all’Università Vita-Salute San Raffaele per poi conseguire la laurea di II livello in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali.

Subito dopo si avvicina al mondo dello spettacolo, prima come valletta nel 2007 accanto a Nicola Savino nel programma Scorie, poi come inviata a Stelle e note di Natale e nel 2009 come ‘Hit Model’ a Colorado.

Dopo queste esperienze televisive cambia di nuovo registro, stavolta entrando nel mondo della politica e nel 2010 diventa consigliere regionale in Lombardia.

LEGGI ANCHE –> Veronica Ruggeri, gambe da urlo in Messico: il ricordo che ferma il web – FOTO

Sexy e incantevole in bianco