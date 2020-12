Floriana Messina, impossibile resistere alle sue curve. Décolleté mostruoso | FOTO

Irresistibile Floriana Messina: la magliettina bianca, quasi trasparente, valorizza il generoso seno dell’influencer. Fan in estasi

Nell’ultimo scatto postato su Instagram, Floriana Messina si mostra agli utenti in un outfit a dir poco bollente. Il jeans strettissimo le esalta il punto vita, fasciandole i generosi fianchi. La magliettina bianca, aderente e per nulla coprente, disegna il profilo del suo corpo, regalando alla vista un décolleté esplosivo.

I followers, beandosi della visione, la riempiono di complimenti. “Così bella...” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Favolosa“.

Floriana Messina: il regalo di Natale per i followers

Il profilo Instagram di Floriana Messina è un susseguirsi di scatti bollenti: l’ex concorrente del Gf 12, che non si risparmia dal mostrarsi nelle sue vesti più intime, è un concentrato di sensualità. La trasformazione a cui è andata incontro dopo l’esperienza nella casa è evidente. Il fisico della Messina, atletico e scolpito, sembra quello di una dea dell’Olimpo.

Di recente, la bella Floriana ha voluto deliziare i followers con un dono davvero speciale. Uno scatto, in particolare, è il suo regalo di Natale per gli utenti che la seguono. Con indosso uno striminzito abito rosso ed un panettone in mano, la Messina si prepara a trascorrere le feste a casa. E molti fra coloro che la seguono sembrano rivalutare questa possibilità. Specialmente se a tenere loro compagnia c’è proprio lei.

Floriana, le cui curve sinuose riescono ad incantare proprio tutti, si diverte a stuzzicare i fan con scatti sempre più piccanti. Tra una scollatura di troppo e pose a dir poco travolgenti, i suoi post su Instagram registrano il boom di likes.