Bruno Barbieri, lo chef e la frase scomoda su Masterchef

Bruno Barbieri, lo chef seguitissimo in Masterchef, dice la sua sull’ultima edizione del programma televisivo dedicato alla cucina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbieri Chef (@brunobarbieri_chef)

Bruno Barbieri è uno degli chef italiani più seguiti, sia in Tv con Masterchef che sui social; il suo profilo vanta infatti 1 milione di follower, dove condivide consigli e idee per una cucina ricercata e gustosa. Proprio qualche ora ha condiviso un video col quale propone dei piatti ideali da presentare durante le festività natalizie. Ultimamente Barbieri ha rilasciato un’intervista nella quale ha palesato il forte legame con Masterchef che segue ormai – nella veste di Giudice – fin dalla prima edizione. Ma a quanto pare, il legame non sembra destinato a rompersi e lo afferma lo stesso Barbieri: “Vado via da Masterchef solo se mi cacciano!”. Merito del gruppo solido, riferendosi soprattutto ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con i quali si sarebbe creato un ottimo rapporto, sia stima professionale ma anche sul piano personale.

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini, auguri e abbracci a persone speciali – FOTO

Bruno Barbieri promette: “Ne vedrete ancora delle belle”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbieri Chef (@brunobarbieri_chef)

LEGGI ANCHE -> Orietta Berti:”Non mi sono mai sentita così umiliata”

Bruno Barbieri ricorda altresì quanto sia stata difficile questa edizione di Masterchef ma ringrazia gli autori per tutte le accortezze prestate e l’ottimo risultato ottenuto, non solo in termini di programma ma anche perché non ci sono stati casi di positività al Covid. Quindi si è potuto svolgere tutto regolarmente, con annesse critiche rivolte di volta in volta dallo stesso Barberi ai concorrenti dello show. Ammette come in questi dieci anni ci sia stata una profonda evoluzione nel mondo culinario ed i partecipanti sono più bravi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbieri Chef (@brunobarbieri_chef)

Bruno Barbieri è uno chef pluristellato ma ammette di avere un sogno: cucinare per la Regina Elisabetta. Per lei – dichiara – cucinerebbe un piatto di tortellini.