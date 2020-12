Gerry Scotti, il presentatore costretto ad abbandonare la propria abitazione

Gerry Scotti racconta un momento delicato e difficile della sua vita, ovvero quando è stato costretto a lasciare la propria abitazione.

Gerry Scotti è sicuramente uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Sempre cordiale e ironico, riesce ad interagire con il suo pubblico semplicemente essendo sé stesso. Pronto ad entrare nelle case degli italiani con il sorriso, dietro quell’apparente serenità si nascondono – come per tutti – degli episodi assolutamente spiacevoli. Un evento in particolare che ha segnato la sua vita dal forte dolore, ovvero il divorzio dalla moglie Patrizia Grosso. Nonostante lo zio Gerry sia sempre schivo nel ripercorrere la sua vita privata, ha fatto un’eccezione a tale regola ovvero quando si è raccontato ai microfoni de La Stampa. In tale occasione il presentatore Mediaset avrebbe proprio dichiarato: “Ho dovuto lasciare la mia casa”.

Gerry Scotti ammette: Per me è stato un fallimento…

“Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia…” per Gerry Scotti la fine del matrimonio è stato come un fallimento e dover andare via da quella casa che ha scandito i momenti più lieti della famiglia, è stato un duro colpo. Un periodo delicato del quale piano piano ne è uscito grazie al lavoro intenso che lo tenevano occupato dagli altri pensieri. “Certo, avrei voluto mantenere un buon rapporto con la madre di Edoardo ma non ci sono riuscito e non ne vado fiero. Avrei preferito diversamente”.

Periodo turbolento e delicato dal quale Gerry Scotti ne è uscito più forte di prima e con Gabriella ha ritrovato la meritata serenità. Uniti da oltre 10 anni.