Marika Fruscio attira l’attenzione dei fan, obiettivo schiaccia ed ecco la sorpresa – VIDEO

La giornalista napoletana Marika Fruscio propone un video mozzafiato su Instagram. La sorpresa per gli appassionati è servita!

Ancora una volta lei, nel segno della sensualità più “bollente” e verace. In occasione della sorpresa per tutti i tifosi di Marika Fruscio e non solo, la giornalista ha schiarito la visibilità attorno alla sua immagine, come se volesse suggerire sottovoce una proposta difficilmente inaccettabile.

Così Marika ha commentato una notizia davvero stupenda per tutti i tifosi partenopei, lei nata in Monza-Brianza, ma con il cuore azzurro stampato dentro. Ha fatto sognare e continua a farlo sotto i riflettori, dall’alto della sua esperienza per calendari alla moda e foto “piccanti”.

L’avvenenza della Fruscio ha scalato vette impensabili, con la partecipazione a diversi concorsi di bellezza, come la vetrina di “Escile“, a cui ha preso parte anche la fotomodella russa, Lucia Javorcekova. Proprio grazie alla versione stratosferica del suo bagaglio fisico ha conquistato davvero tutti

Marika Fruscio, la gioia e l’incontenibilità fisica raccolte in un grido di gioia…sottovoce

Marika Fruscio, la conduttrice giornalistica di “Si sgonfia La Rete”, programma calcistico del Napoli porta sempre dentro di sè un sogno per tutti i tifosi. L’incontenibilità delle forme è una costante della sua bellezza prorompente, che l’ha incoronata come il simbolo di rappresentanza femminile degli appassionati di calcio.

Tra le promesse più belle di Marika, ne spicca sempre una in particolare, quella di spogliarsi, un giorno davanti a tutti, magari quando il Napoli regalerà quel tanto agognato scudetto, che risucì a portare in città il grande Diego Armando Maradona.

La questione di oggi per Marika riguarda proprio l’aspetto calcistico. Ieri infatti è stata ufficializzata la sentenza del giudice sportivo, che ha accolto la richiesta del team di Aurelio De Laurentiis. A proposito del big match tra Juventus e Napoli, non disputatosi all’Allianz Stadium. In quell’occasione la squadra di Gattuso non si presentò all’evento e per legge, le fu comminata la sanzione di un punto di penalità in classifica e la sconfitta a tavolino contro CR7.

Oggi, a fronte di un’ulteriore ricorso, il Napoli ha vinto la battaglia legale ed ora Juve-Napoli si dovrà rigiocare, in data da stabilire. Alla notizia non ha trattenuto l’entusiasmo, anche Marika Fruscio che attraverso un video su Instagram ha svelato la grande sorpresa per tutti i tifosi del Napoli.

Per festeggiare la buona novella, Marika richiama a sè l’attenzione dei fan, indossando un abito brillantinato e molto striminzito che risalta le forme incontenibili, alla base di un dècollète da infarto. Un sogno ad occhi aperti per tutti i follower che sono accorsi in massa a celebrare con lei, una notizia davvero incredibile