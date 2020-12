Anna Tatangelo parrucchiere e nuovo look, c’è chi apprezza molto – FOTO

Anna Tatangelo ci delizia con il suo restyling in testa e le sue movenze allo specchio: come sempre una favola ad occhi aperti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo si rifà il look e va avanti sempre di più a testa alta. Per la Anna nazionale è stato un periodo ricco di soddisfazioni. Un passato buttato alle spalle e un rimboccarsi le maniche per inseguire i propri sogni. E la bella cantante di Sora ce l’ha fatta.

È da questa estate che è partito il suo riscatto, privato e professionale e tutti la amano ancora di più. Nuovo sound con canzoni un po’ rap e cadenze napoletane e un biondo platino tra i capelli che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’impatto non è stato semplice ma adesso in questa nuova veste di sé piace moltissimo.

Un amore quello del pubblico che l’ha portata dritta sul palco di All Together Now come uno dei giudici al fianco di Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax con la magistrale conduzione di Michelle Hunziker. Un successone per tutti e anche per Anna che si è cimentata in questa nuova veste di giudice, severa ma anche molto sexy con look che ogni sera hanno mozzato il fiato.

E ora prima delle feste di Natale l’ex di Gigi D’Alessio si è data una rinnovata alla chioma. Vediamo cosa ha fatto andando alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE -> Aurora Ramazzotti e il suo “lato più intimo” si apre, fan in delirio

Anna Tatangelo, ancora più bionda e super sexy