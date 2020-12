Ludovica Pagani e la sua standing ovation di like per lo scatto di rosso vestita. Il top e lo scollo lasciano partire i sogni erotici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Soli 25 anni e già un curriculum di tutto di rispetto per volare in alto, in tv come sul web. Parliamo di Ludovica Pagano, l’influencer da oltre due milioni e mezzo di follower che la classificano come una delle regine indiscusse di Instagram. Alcune sue colleghe, molto popolari, questi numeri se li solo sognano.

Ludovica è laureata in economia e management a Milano e della sua vita ne ha fatto veramente un grande management. Si è fatta conoscere con la collaborazione con alcune testate sportive e alcune esperienze anche come conduttrice, tra cui la web serie “We love shopping” e il programma “Milanonow”.

Poi anche il lancio sui social come influencer e poi un solo risvolto: un volo più alto che mai con tantissime sponsorizzazioni a suo favore. In tv oggi, tra l’altro, è uno dei volti di Sport Italia con il programma “Gokart” oltre che come opinionista più volte a “Quelli del calcio” su Rai 2.

Oggi ci ha regalato una chicca in pieno mood natalizio. Un bellissimo scatto di rosso vestita. Vediamo insieme alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali di nuovo in giro per Roma, sempre più sexy in minigonna – FOTO

Ludovica Pagani, in total red incanta il web