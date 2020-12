Silvia Toffanin, la conduttrice si prepara per il Natale in famiglia

La riservata Silvia Toffanin paparazzata da Chi in una versione inedita per il suo pubblico: senza trucco per le vie della città.

Silvia Toffanin, da anni al timone dello show del sabato pomeriggio – Verissimo – in onda su Canale 5, si concede – vista la sospensione festiva del classico palinsesto Mediaset, si concede dei momenti di relax insieme alla sua famiglia. La conduttrice infatti sarebbe stata paparazzata a Portofino, dove la coppia ormai vive da tempo insieme ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La conduttrice si è sempre prodigata per proteggere la vita privata sua e dei suoi figli ed evitare che i minori vivessero sotto i riflettori. Tuttavia, la redazione di Chi è riuscita a paparazzarli in alcuni scatti di vita quotidiana che vedono una Toffanin che passeggia per le vie del centro della città di residenza munita sempre di mascherina e di tutte le accortezze per rispettare le misure di contenimento previste dal Governo pur senza negare un saluto cordiale a chi la riconosce in giro.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, un amore ventennale

Non solo Natale in famiglia, Berlusconi ha organizzato con la comunità locale delle opere di solidarietà volte alla distribuzione di pasti e alimenti per chi è meno fortunato ed è stato colpito dalla crisi provocata dalla pandemia. Insieme da vent’anni la coppia Toffanin-Berlusconi è molto restia alle esternazioni pubbliche. Nonostante siano solidissimi, tra le domande più ricorrenti riguarda il matrimonio, ovvero quando ci sarà e se ci sarà, qualcuno negli anni ha anche ipotizzato un matrimonio segreto tra i due.

I diretti interessati in più occasioni hanno sostenuto di non attenersi alle etichette e che preferiscono vivere la vita quotidiana giorno dopo giorno.