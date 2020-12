Tina Kunakey, sexy sulla sabbia e solo con perizoma: fondoschiena da urlo – FOTO

Scatto da “codice rosso” per la supermodella francese, Tina Kunakey, sexy e spettacolare sulla spiaggia: il dettaglio imperdibile

I follower di Instagram non hanno trattenuto il fiato di fronte alla bellezza pura e semplice di una modella fotogenica, di etichetta francese. Parliamo di Tina Kunakey, 23 enne di Tolosa e coniugata Vincent Cassel da ben 5 anni.

Molte testimonianze di Tina le apprendiamo dai canali social dove spesso esprime tutto il suo repertorio di bellezza infinita, tra calendari e pose stucchevoli per brand alla moda super blasonati, come “Elle” e “L’Officiel”. Non si attendeva così tanto clamore dinanzi al suo personaggio, eppure dopo aver incontrato l’uomo della sua vita è diventata un abituè per i fan

Vincent Cassel (ex di Monica Bellucci) è il nome del “fortunato”. Nonostante l’abissale differenza d’età, i due sono felicemente convolati a nozze, nel lontano 2015 e ora condividono anche la gioia inaspettata della primogenita, Amazonie

Tina Kunakey, “sunset” illegale e un retro fenomenale: da brivido

La modella francese, Tina Kunakey, a distanza di anni dall’aver coronato il sogno dell’amore perduto, ripercorre il contesto dell’incontro che le ha cambiato la vita. L’amore con Vincent Cassel continua a rinnovarsi, ogni anno sempre più. I due sono molto affiatati e non hanno mai nascosto alcun segreto, almeno finora…

Neanche l’ex della Bellucci si sarebbe mai aspettato un nuovo capitolo d’amore, eppure è successo, grazie ad una “feddura” di Tina, che ha elevato la sua notorietà al di sopra di personaggi del calibro di Rihanna. Lui l’ha presa a ridere, ma poi hanno coronato il sogno del fidanzamento. E di questo, Tina ne va davvero molto fiera. Di tanto in tanto, colei che è diventata la “Regina” assoluta del web ritaglia un pò di spazio ai ricordi del loro primo incontro.

La maggiore espressione della sua avvenenza si verifica su Instagram, dove ultimamente ha mostrato il momento che le ha cambiato l’esistenza in meglio. La passeggiata fatidica sulla spiaggia bianca, in direzione del “surfista” innamorato. Ma questa volta il cotnesto è assai più incandescente e pieno di sensualità.

Tina Kunakey si prende la scena e in lontananza sfoggia un fondoschiena sbalorditivo, con il solo perizoma in vista: un sogno ad occhi aperti per i follower che non hanno lasciato spazio all’immaginazione