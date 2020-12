Federica Panicucci: il doloroso lutto e la ferita difficile da rimarginare

La conduttrice Federica Panicucci convive ancora con una ferita che ha segnato la sua vita e che fatica a rimarginarsi.

La meravigliosa conduttrice italiana, Federica Panicucci, ha accompagnato per ben 11 anni i suoi telespettatori in molteplici avventure grazie alla sua presenza nel programma di Mattino 5, in onda su Mediaset. Fascino e competenza l’hanno sempre contraddistinta in una carriera fruttuosa. Tutte qualità che quest’anno non faranno che renderle merito in vista del suo ruolo di presentatrice nel Concerto di Natale, il quale andrà in onda oggi in prima serata su Canale 5. Eppure nell’animo della conduttrice c’è una ferita, che a causa di un lutto in famiglia, ancora oggi fa fatica a cicatrizzarsi completamente.

Federica Panicucci: una mancanza quotidiana

Si tratta del suo papà, Edoardo Panicucci, scomparso il 12 settembre del 2016 all’età di settantasette anni. Tra le numerose dediche in sua memoria, vi è una fra tutte che fa avvertire la toccante nostalgia di Federica per la perdita di una figura che ricopriva un ruolo così fondamentale nella sua vita.

Proprio in occasione della feste del papà di quest’anno la celebre conduttrice avrebbe postato sul suo profilo Instagram una foto ricordo del suo papà. Ad accompagnare lo scatto è una dolcissima didascalia: “Vorrei tanto stare abbracciata a te papy. E sentirmi dire che andrà tutto bene. Mi manchi ogni giorno♥️“. A quattro anni dalla scomparsa, Federica nonostante la sua manifesta e quotidiana allegria, nutre dentro di sé una grande mancanza.

Lei stessa aveva ammesso più volte come il rapporto con suo padre fosse di una totale unicità. Eppure, uno dei suoi ultimi post, in cui appare un frammento del libro Il coraggio di essere felice, lascia intravedere come la sua positività riesca a farsi strada anche nei momenti di maggiore difficoltà.