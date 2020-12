Lucia Lachkovic, il costume sgambatissimo lascia poca immaginazione – FOTO

Scatto estivo per Lucia Lachkovic: bellissima come sempre, il costume sgambatissimo le sta un incanto ma lascia poca immaginazione.

Quasi due milioni di follower, Lucia Lachkovic è certamente una delle donne più desiderate negli ultimi tempi. Fisico statuario che rasenta la perfezione, le misure ben proporzionate…Lucia è certamente un sogno. Ogni scatto è un omaggio alla sua bellezza. In quest’ultimo post continuano gli scatti in luoghi incantevoli: spiagge, sabbia finissima, arbusti…insomma, dei luoghi apparentemente incontaminati che regalano degli angoli paradisiaci, anche se costretti a passare in secondo piano a causa della bellezza prorompente di Lucia. In un super sexy costume intero colore beige, la modella scende le scale mentre viene immortalata. Cappello – forse un panama – di alcune tonalità più chiare rispetto al costume, in vita un bijoux fatto da frange che conferiscono un maggiore tocco di sensualità alla prorompente bellezza. Il costume intero – must della stagione estiva ormai accantonata – è super sgambato e risalta le gambe chilometriche. Ovviamente, ammettiamolo, non è un costume semplice da indossare.

Lucia Lachkovic sbuca nuda dalla piscina, visioni da infarto

