Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata speciale di Verissimo Merry Xmas ci sarà una big della televisione italiana, Maria De Filippi, e non solo: tutti i protagonisti

Sarà Maria De Filippi l’ospite per eccellenza della puntata speciale natalizia di Verissimo che andrà in onda il giorno di Santo Stefano. Per l’occasione Silvia Toffanin intervisterà anche Katia Follesa, la comica e conduttrice televisiva molto amata dal pubblico. Inoltre durante questa puntata del 26 dicembre 2020 saranno ospiti anche Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis. Solo per quest’anno il rotocalco televisivo non si ferma per le vacanze di Natale e terrà compagnia al pubblico del piccolo schermo con una puntata piena di ospiti, in onda eccezionalmente dalle ore 15 sempre su Canale 5. Le emozioni la faranno da padrone in questa puntata ricca di soprese con la conduttrice più amata della televisione italiana che si racconterà in una lunga intervista. Oltre a Maria De Filippi sono attesi grandi ospiti della musica italiana. Scopriamo quali.

LEGGI ANCHE -> La confessione di Alessia Marcuzzi: Ormai non ci riesco più

Non solo Maria De Filippi, a Verissimo Merry Xmas c’è anche un big della musica

LEGGI ANCHE -> Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: drammatico racconto a Verissimo

Durante la puntata dedicata alle feste natalizie di Verissimo, che per l’occasione trasforma il titolo del suo show in Verissimo Merry Xmas, le emozioni delle canzoni di Natale saranno assicurate con Al Bano. Il Leone di Cellino San Marco parlerà delle vacanze trascorse con la famiglia tra cui c’è la figlia Jasmine. Con papà, la 19enne è appena uscita dal successo di The Voice Senior: Al Bano e Jasmine erano tra i giudici del talent show della Rai condotto da Antonella Clerici insieme a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Inoltre saranno presenti al programma di Silvia Toffanin con la loro musica due giovani artisti: Alberto Urso e Benedetta Caretta, che sono rispettivamente un ex concorrente di Amici e la vincitrice di “Io canto” nel 2010. Ci sarà infine una coppia di youtuber diventata famosa tra i giovanissimi, i Me contro te.