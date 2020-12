Zaniolo esce allo scoperto, il suo nuovo amore è un volto noto di Sanremo

Il calciatore della Roma dopo la fine della storia con la sua storica fidanzata esce allo scoperto: ci sarebbe una nuova fiamma nel suo cuore.

Il fuoriclasse della Roma, Nicolò Zaniolo a quanto sembrerebbe ha chiuso la relazione con la storica fidanzata Sara Scaperrotta. Nel 2020 si comunica attraverso i social e proprio in seguito al defollow su Instagram e il silenzio sul loro profilo, è stato semplice dedurre che tra i due sia capitolato l’amore.

I motivi non sono noti ma per il momento non sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma, anzi a quanto pare Zaniolo starebbe già frequentando un’altra donna.

Lei è un personaggio noto del mondo dello spettacolo, ha 32 anni ed è una modella romena. Salita alla ribalta con il suo ruolo come attrice nella pellicola cinematografica ‘I soliti idioti’ che ebbe un grande successo nel 2011.

Ha poi partecipato come concorrente di ‘Ballando con le stelle’ ed è stata co-conduttrice della 66esima edizione del Festival di Sanremo affianco a Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele nel 2016.

La modella che ha conquistato Nicolò