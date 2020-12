Ciro Immobile e la sua splendida famiglia come non l’abbiamo mai vista

La moglie dell’attaccante della Lazio, Jessica Malena posta uno scatto bellissimo che ritrae la famiglia Immobile al completo.

Uno scatto bellissimo da vera famiglia del ‘Mulino bianco‘ quello che ritrae Ciro Immobile con la sua Jessica Malena e i tre figli nati dalla loro unione.

L’attaccante napoletano è sposato con la bellissima Jessica dal 2014, la classica ragazza della porta accanto lontana dal mondo dello spettacolo, infatti è figlia di un postino e di una cuoca, cresciuta con un’educazione severa che l’ha resa seria e umile.

Nata in un paese in provincia di Chieti, dopo la maturità si trasferisce a L’Aquila per studiare nella Facoltà di investigazioni, infatti il suo sogno era quello di diventare criminologa.

Non porta a termine i suoi studi però perchè dopo aver conosciuto Ciro, quando giocava al Pescara, decide di seguirlo abbandonando l’Università.

Lontana dal mondo dello spettacolo Jessica, a differenza delle altre ‘wags‘ non ha mai voluto intraprendere quella carriera ma la sua priorità è stata quella di dedicarsi ai suoi figli.

La foto di famiglia alla vigilia di Natale

In questo scatto gli Immobile sono immortalati in una bellissima foto di famiglia davanti l’albero di Natale.

Ciro e il piccolo Mattia di un anno che tiene sulle spalle, sono vestiti uguali con un maglione rosso e i pantaloni bianchi mentre Jessica ha una gonna rossa con fantasia scozzese e un dolcevita bianco, le bambine invece Michela di 7 anni e Giorgia di 5, hanno un vestitino con la stessa fantasia della gonna della mamma.

Jessica scrive sotto la foto postata: “Buona vigilia a tutti voi”, da parte della famiglia Immobile. E tantissimi sono i commenti dei tifosi e dei fans della coppia che ringraziano e ricambiano gli auguri.

50 mila like nel giro di un’ora per il post pubblicato sul profilo della bella Jessica.