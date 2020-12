La campionessa Federica Pellegrini augura una buona vigilia di natale a tutti i suoi follower e lo fa con due personaggi speciali

Federica Pellegrini ai piedi dell’albero di natale a casa sua con in braccio i due suoi amati cani, augura una buona vigilia di natale a tutti. Nella didascalia scrive:”Buona vigilia a tutti…mia mamma sta cucinando dalle 6 di questa mattinaaa..fermatelaaa…forse non si ricorda che saremo solo in 4 questa sera”.

Federica Pellegrini e lo spot di Italia’s Got Talent che la vede in versione cartone animato

La Pellegrini ha condiviso su Instagram uno spot che la vede in versione cartone animato che si tuffa dentro un bicchiere di acqua e poi parte la sigla che annuncia la prima visione del programma a gennaio su canale 8. La nuotatrice oltre ad aver girato le puntate di Italia’s Got Talent, si è allenata moltissimo per le Olimpiadi a Tokyo che sembrava aver perso a causa del contagio del Covid-19, ma che invece non è così. Su Instagram vediamo infatti che si allena in piscina munita di mascherina. Scrive sotto alla foto:”Ciao ciao stagione 2020…vado a mangiare il panettone…aspettando Babbo Natale”.

Recentemente la Pellegrini è diventata anche testimonial del marchio Michelin. La vediamo nelle vesti di ciclista, nuotatrice, alla guida e in tante altre vesti, sempre bellissima e in forma. Sono in molti marchi a voler la Pellegrini come testimonial, ovviamente per la sua notorietà e anche la forma fisica. Infatti anche Rossorame, brand di abbigliamento ha chiesto alla campionessa di fare da testimonial.

Lei ha indossato un loro abito nella foto di gruppo con il cast di Italia’s Got Talent per gli auguri di natale. Appariva in una abito lungo verde incantevole con uno spacco dalle gambe e uno scollo profondo sul petto, che schianto!