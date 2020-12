Al Bano Carrisi e lo “smacco” inaspettato: “Anche stavolta è no”

Il proprietario del “villone” di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi ha ricevuto un “due di picche” all’ennesimo invito a casa…

C’era da aspettarselo per Al Bano Carrisi, che da un momento all’altro avrebbe ricevuto l’ennesimo rifiuto. Questa volta le “scusanti” di un diniego sono aumentate per la condizione sanitaria vigente. Così l’ex moglie Romina Power ha deciso di declinare un invito molto speciale.

Sarebbe stata l’occasione di un riavvicinamento, nonostante le continue smentite di Al Bano e l’attuale compagna, Loredana Lecciso. Il “triangolo” amoroso più discusso della tv ha cercato di ricongiungersi in un momento di riflessione come questo, ma non è bastato a rendere concreta una speranza per i fan, che ormai potrebbe non essere più tale.

Lo ha spiegato in un’intervista a “Detto Fatto”, Jonathan Kashanian, esperto del Gossip internazionale e molto vicino alle dinamiche della famiglia Carrisi

Al Bano Carrisi, il “terzo” dispiacere di fine anno

L’attenzione mediatica si è concentrata come non mai sulle vicende familiari di Al Bano Carrisi. L’avvicinamento al territorio pugliese di Romina Power aveva fatto pensare ad un possibile nuovo incontro tra i genitori di Ylenia.

Nonostante le voci inconsistenti che a stretto giro li avrebbero visti di nuovo abbracciarsi e tornare a vivere felici sotto lo stesso tetto, Al Bano ha più volte smentito questa ipotesi. Il tutto rinnovando l’amore con Loredana Lecciso, ancora lontani da una presunta ufficialità per un convolo a nozze.

Alla luce dei fatti, Romina avrà “imbronciato” l’espressione del volto e all’ennesimo invito a trascorrere le festività nella grande e lussuosa villa di Cellino San Marco ha “servito” un “due di picche” clamoroso all’ex marito. I gossip parlano di una possibile condizione di gelosia che abiterebbe nel cuore della cantautrice statunitense da quando arde il fuoco di passione tra l’artista pugliese e la Lecciso.

Kashanian va controcorrente e spiega il rifiuto della statunitense, legato a motivi di sicurezza e violazione delle restrizioni anti Covid. Si tratta del terzo diniego da parte sua, a trascorrere il Natale in casa Carrisi. Si sarà “salvata” di nuovo in “calcio d’angolo” la Romina dal cuore tormentato?