Vi ricordate la piccola Cindy ChiLou che fece sciogliere il cuore del Grinch? Quella non è stata l’ultima volta che l’avete vista in tv.

Quante volte, scovando una vecchia foto sul web, vi capita di perdervi tra i ricordi di anni passati? Quante volte, guardando alcuni tra i film cult più famosi di sempre, vi chiedete che fine avranno fatto tutti quei dolci bambini che ne erano i protagonisti? La nostra rubrica di Yeslife nasce per soddisfare ogni vostra curiosità.

In questi giorni di festa, ci dedicheremo a scoprire (e riscoprire) la storia dei protagonisti dei migliori film natalizi. Seguiteci in questo entusiasmante viaggio.

Taylor Momsen, la bambina del Grinch è la “piccola J”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Momsen (@taylormomsen)

Se c’è una bambina che ha davvero fatto la storia del Natale, quella è sicuramente Cindy ChiLou. Senza di lei, infatti, il Grinch avrebbe a tutti gli effetti cancellato le feste. Sapete che fine ha fatto quella piccola bambina tanto coraggiosa?

Dopo il grande successo della pellicola natalizia, la sua interprete (Taylor Momsen) ha preso parte alla realizzazione di Hansel & Gretel e Spy Kids 2 – L’isola dei sogni perduti, ma il vero successo le è giunto nel 2007 con una serie davvero indimenticabile. Non l’avete ancora riconosciuta? Cindy ChiLou altri non è che la “piccola J” di Gossip Girl!

Dal 2010 Taylor Momsen abbandona la recitazione per dedicarsi a tempo pieno alla sua band, The Pretty Reckless.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da teen drama enthusiast ✨ (@indeliblefilms)

Una curiosità: oggi, a 27 anni, la cantante è diversissima dall’immagine di sé che trasmetteva ne Il Grinch e in Gossip Girl. Date un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire come è diventata e cosa fa oggi.