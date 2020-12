Elisabetta Gregoraci: il suo Natale speciale dopo il Grande Fratello – FOTO

Elisabetta Gregoraci. La show girl calabrese pubblica uno scatto natalizio insieme alla sua famiglia su Instagram

Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip da circa tre settimane. La showgirl calabrese ha deciso di interrompere la sua partecipazione all’interno della casa più famosa d’Italia quando ha saputo che il programma sarebbe proseguito fino a febbraio.

Troppo tempo che l’avrebbe tenuta lontana dal figlio, Nathan Falco. Il suo non è comunque un addio alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, infatti apparirà come opinionista, avendo vissuto in prima persona quest’avventura televisiva.

La Gregoraci si sta piano piano riappropriando della sua normalità ritornando a fare tutto quello che le è mancano in questi lunghi mesi nei quali è stata “rinchiusa” volontariamente. Pubblica spesso immagini che la ritraggono nella vita di tutti i giorni, a favore dei suoi follower, arrivati alla cifra straordinaria di oltre 1,6 milioni, facendo di lei una delle influencer più gettonate e incoronandola regina del web, oltre che della tv.

Gli scatti che ha pubblicato ultimamente hanno un forte sapore natalizio.

Elisabetta Gregoraci: il Natale in famiglia

Nonostante la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore sia finita, i due stanno trascorrendo le vacanze natalizie insieme, per amore del loro unico figlio, Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato, infatti, un’immagine che li ritrae tutti e tre insieme nella loro sfarzosa casa monegasca. Gli uomini di casa hanno una tenuta molto sportiva; lei invece, elegantissima, incanta tutti con un vestito rosso dallo spacco vertiginoso e alti stivali neri. “In questa Vigilia di Natale un po’ particolare dove tante famiglie non si sono potute riunire, auguro a tutti voi e ai vostri cari tutta la serenità possibile, riempite di amore e affetto i vostri cuori” – scrive in didascalia.

A fare compagnia a tutto il clan Briatore, c’è la sorella di Elisabetta, Marzia. arrivata dalla Calabria a Monaco con la sua famiglia, marito e bimbi al seguito: i cuginetti di Nathan sono lì per lui per trascorrere insieme delle magiche feste.