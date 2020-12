Vi ricordate la bambina di Love Actually? Oggi è una bellissima cantante – FOTO

Vi ricordate Joanna, la bambina di cui era innamorato il piccolo Sam di Love Actually? Oggi ha 28 anni ed una promettente carriera nel mondo della musica.

Quante volte, scovando una vecchia foto sul web, vi capita di perdervi tra i ricordi di anni passati? Quante volte, guardando alcuni tra i film cult più famosi di sempre, vi chiedete che fine avranno fatto tutti quei dolci bambini che ne erano i protagonisti? La nostra rubrica di Yeslife nasce per soddisfare ogni vostra curiosità.

In questi giorni di festa, ci dedicheremo a scoprire (e riscoprire) la storia dei protagonisti dei migliori film natalizi. Seguiteci in questo entusiasmante viaggio.

Love Actually, la bambina del film è oggi una cantautrice di successo

Inutile dire che, a più di 15 anni di distanza dalla sua prima uscita, Love Actually rimane uno dei film di Natale più apprezzati di sempre. Tra le storyline che più hanno fatto sognare il pubblico, c’è sicuramente quella del piccolo Sam (interpretato da un superbo Thomas Brodie-Sangster) che si innamora dell’amica Joanna. Una storia d’amore pre-adolescenziale che ha fatto il giro del mondo. Ma cosa fa oggi Olivia Olson, interprete di Joanna Anderson?

Classe 1992, Olivia è oggi una cantautrice e doppiatrice di successo, nota per aver dato voce a Vanessa Doofenshmirtz, l’affascinante figlia del “cattivo” di Phineas e Ferb. Tra i suoi lavori più noti in ambito di doppiaggio, anche quello di Marceline di Adventure Time, oltre ad una piccola parte in Zoey 101.

Una curiosità: nonostante sembrasse l’esatto contrario, Olivio è più piccola del suo collega Thomas. Ai tempi di Love Actually, Thomas (Sam) aveva 13 anni, Olivia (Joanna) solo 11.